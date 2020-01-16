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В Киеве на ходу загорелся мусоровоз и сам приехал к пожарным

16 января, 11:51

ЧП произошло недалеко от пожарной части, поэтому водитель авто решил сам приехать к спасателям

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В Киеве утром в четверг, 16 января, на ходу загорелся мусоровоз, ЧП произошло недалеко от пожарной части, поэтому водитель сам приехал к спасателям. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Во время движения автротранспорта водитель увидел, что из контейнера для мусора идет дым. К счастью, мусоровоз двигался по бульвару Перова, недалеко от пожарной части. Поэтому, мужчина, не теряя времени, решил подъехать к части и сразу обратиться за помощью к пожарным", – говорится в сообщении.

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Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Вследствие пожара повреждены контейнер для мусора.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

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Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Киев возгорание мусоровоз пожары Воскресенка

Источник: Сегодня

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