Во Львове на ходу загорелся мусоровоз

Во Львове на автодороге по ул. Шевченко загорелся мусоровоз МАN. Как выяснилось, водитель автомобиля во время движения услышал стук под капотом, немедленно остановил машину, заглянул под кабину и увидел огонь.
"Через 3 минуты после поступления сообщения о происшествии пожарные прибыли к месту вызова. Кабина водителя была полностью охвачена огнем. Не теряя времени пожарные приступили к проведению работ по ликвидации возгорания", – сообщают в ГСЧС.
В результате пожара была полностью уничтожена кабина водителя.
Напомним, недавно в селе Подберезцы Пустомытовского района Львовской области в прицепе грузового автомобиля MAN произошел пожар. Огонь уничтожил около 13 тонн древесного угля и повредил прицеп площадью 35 кв. м.
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