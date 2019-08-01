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Во Львове на ходу загорелся мусоровоз

1 августа, 16:09

Пламя полностью уничтожило кабину автомобиля

/ Фото: ГСЧС

Во Львове на ходу загорелся мусоровоз https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Пламя полностью уничтожило кабину автомобиля

Во Львове на автодороге по ул. Шевченко загорелся мусоровоз МАN. Как выяснилось, водитель автомобиля во время движения услышал стук под капотом, немедленно остановил машину, заглянул под кабину и увидел огонь.

"Через 3 минуты после поступления сообщения о происшествии пожарные прибыли к месту вызова. Кабина водителя была полностью охвачена огнем. Не теряя времени пожарные приступили к проведению работ по ликвидации возгорания", – сообщают в ГСЧС.

В результате пожара была полностью уничтожена кабина водителя.

Напомним, недавно в селе Подберезцы Пустомытовского района Львовской области в прицепе грузового автомобиля MAN произошел пожар. Огонь уничтожил около 13 тонн древесного угля и повредил прицеп площадью 35 кв. м.

Как сообщалось, в Киеве подожгли машину доставки пиццы.

Ранее в Ровно загорелся агитационный автомобиль одного из кандидатов на парламентских выборах.

Ранее  на частной шиномонтажной станции в Ровно вспыхнул пожар. Огонь уничтожил элитный внедорожник, частично повредил легковушку и микроавтобус.

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пожар Львов мусоровоз грузовик

Источник: Сегодня

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