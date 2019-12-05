В Киеве на Крещатике на людей обрушились строительные леса: подробности ЧП

/ Фото: Киев Оперативный

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На Крещатике в центре Киева в четверг, 5 декабря, произошло обрушение строительных лесов. Конструкции рухнули прямо на пешеходную зону, где проходили люди. Интересно, что рабочие выполняли работы по адресу Крещатик, 13.

"Там установили квадратные передвижные монтажные леса на колесиках для выполнение фасадных работ для одной из страховых компаний. Одна из башен конструкции упала на пешеходную часть. В результате обрушения травму головы получила 51-летняя женщина. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в 17 больницу", – рассказал сайту "Сегодня" Роман Ткачук, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Еще одна женщина чудом успела отскочить в сторону и травм не получила.

Ткачук добавляет, что профильные службы будут выяснять, почему произошло обрушение, было ли разрешение на проведение работ и почему в зоне их проведения оказались пешеходы.

Напомним, весной на улице Новоконстантиновской, 2 в здании СТО на женщин обрушились бетонные плиты. Одна пострадавшая погибла.

Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.

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