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В Киеве на Лукьяновке маршрутка снесла снесла столб и остановила движение троллейбусов

14 октября, 12:23

В результате аварии пострадала женщина

В Киеве возле станции метро "Лукьяновка" утром 14 октября произошло дорожно-транспортное происшествие: маршрутный автобус №499 врезался в столб. От сильного удара электроопора упала и движение троллейбусов было остановлено.

Также стало известно, что в результате ДТП пострадала женщина, она была доставлена в больницу, сообщает "Информатор".

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По предварительной информации полицейских, автобус двигался по улице Юрия Ильенко в сторону метро "Дорогожичи", выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. По словам водителя, что его подрезал неизвестный автомобиль.

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От удара электроопора упала на проезжую часть, а автобус остановился на тротуаре. В момент аварии внутри маршрутки находились пассажиры.

Из-за поваленного столба движение троллейбусов №6, 16, 18, 19, 19д, 30, 33 остановилось. На месте происшествия работают коммунальные службы, которые восстанавливают контактную сеть электротранспорта.

Напомним, вечером 13 октября на пересечении бульвара Перова и проспекта Ватутина в Деснянском районе столицы столкнулись "скорая" и легковой автомобиль Peugeot, который не пропустил карету неотложки, включившую проблесковые маячки за несколько секунд до пересечения перекрестка.

За последнюю неделю это уже второе ДТП в столице с участием "скорой". 10 октября на пересечении улиц Антоновича и Жилянской перевернулась "скорая".

Відео: Патрульна поліція Києва

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Киев ДТП маршрутка лукьяновка

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