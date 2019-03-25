В Киеве на Нивках толпа подростков избила школьника
Ребенок нес гитару за спиной, которую разбили малолетние злоумышленники
Группа молодых людей избила 14-летнего подростка на остановке у станции метро "Нивки" в Киеве, сообщила мать пострадавшего ребенка Ольга Билоус на своей странице в Facebook.
"Вчера произошел досадный случай. В восемь вечера мой сын 14-ти лет возвращался из поездки в Чернигов, где принимал участие в творческой встрече-концерте вместе с музыкальной школой, в которой учится. Возвращался полон впечатлений, ведь это была первая поездка такого рода в его жизни. За активное участие в концерте получил кубок. За плечами был любимый инструмент, который он обожает <...> Все было замечательно, пока..." – сообщила женщина.
По ее словам, на остановке стояли двое молодых ребят и двое девушек 16-20 лет.
"Молодые люди решили, что лучший способ показать свою силу и зарисоваться перед "дамами", – это побить ногами гитару на незнакомом ребенке, который стоит рядом и ждет маршрутку. Это сопровождалось смехом и отзывами удовлетворения их спутниц. Продолжалось недолго, но, как следствие, гитара - инструмент, который он обожал, – разбита, эмоции от поездки потеряны, ребенок испуган и всю ночь метался в кошмарах", – уточнила Билоус.
Она отметила, что ребенок невредим, а гитара полностью разбита.
Ранее мы писали, что в Киеве на перекрестке проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева неизвестные разгромили стадион.
Также вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.
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