В Черкассах на взятке погорел старший оперуполномоченный полиции

Полицейский требовал две тысячи долларов от местного жителя

Фото: СБУ.

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, полицейский требовал 2 тысячи долларов США от фигуранта уголовного производства. За эти деньги коп обещал посодействовать мужчине в избежании уголовной ответственности. Задержали злоумышленника в Черкассах во время получения всей суммы взятки.

"Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в СБУ.

Напомним, не так давно в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили депутата местного областного совета в вымогательстве взятки у бизнесмена.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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