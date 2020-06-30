В Киеве на парковке забил "гейзер" из канализационного люка (видео)

В Киеве во вторник, 30 июня, в очередной раз произошел прорыв трубы и из-под земли ударил "гейзер". Как сообщается на странице паблика "Киев Оперативный" в Facebook, ЧП произошло на парковке перед супермаркетом на бульваре Дружбы Народов, 16А.

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"Новый гейзер образовался на парковке супермаркета на Дружбы Народов. Очевидцы говорят, что напор бьет прямо из канализационного люка", - говорится в сообщении.

Также в Сети появилось видео с места коммунальной аварии.

Ранее на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. При этом на проезжей части образовался огромный котлован с кипятком, в которую едва не провалилась маршрутка с пассажирами. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей. После этого ЧП буквально в течение нескольких дней в столице произошло еще несколько прорывов.

Также новости "Сегодня" писали о прорыве трубы на улице Леваневского в Соломенском районе столицы.

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