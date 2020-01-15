Потоп в Ocean Plaza: появилось фото ожогов женщины, попавшей в кипяток

Пятеро пострадавших до сих пор находятся в больницах

Фото: КАРС

Состояние людей, которые пострадали от кипятка во время прорыва теплотрассы на Антоновича, 176 в Киеве, остается без изменений.

"В ожоговом центре по-прежнему находится четыре человека. Их состояние средней тяжести, люди получили ожоги костей и стоп от кипятка. Лечение они проходят за счет города, никто ни у кого денег не просит. В ожоговом центре проходят лечение трое мужчин и одна женщина", – рассказали сайту "Сегодня" в департаменте здравоохранения КГГА.

В областной больнице находится еще одна пострадавшая женщина. У нее сильные ожоги ног. Женщина получили травмы после того, как ей пришлось выходить из маршрутки, которая оказалась в эпицентре прорыва, прямо в кипяток. Фото опубликовано в паблике "dtp.kiev.ua".

/ Фото: dtp.kiev.ua

Как сообщили нам в ожоговом центре, пострадавшие проходят лечение и ни с кем общаться не хотят. Также они запретили докторам разглашать информацию о себе.

Напомним, что вечером 13 января на улице Антоновича в Киеве произошло масштабное ЧП. Из-за прорыва трубы кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Оcean Plaza.

После этого на Антоновича вырыли огромный котлован, а возле ТЦ выставили охрану от мародеров. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей.

Все подробности в спецтеме Ocean Plaza в Киеве затопило из-за прорыва трубы

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