В Киеве снова прорвало трубу: из-под асфальта забил "гейзер" (видео)

На улице Леваневского с 19 мая начались гидравлические испытания на теплосетях

В Киеве в среду, 20 мая, произошел очередной прорыв трубы. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", инцидент произошел на улице Леваневского в Соломенском районе.

"На Леваневского вследствие каких-то очередных испытаний прорвало трубу и образовался гейзер. Если не хотите неприятностей – лучше объехать", - говорится в сообщении.

Отметим, что со вчерашнего дня на Леваневского начались гидравлические испытания на теплосети.

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Как писали новости "Сегодня", 19 мая на Большой Васильковской в Киеве, где тоже проходят гидравлические испытания на теплосети, прорвало трубу. Кипяток залил проезжую часть, по которой ехали машины.

Ранее на улице Антоновича возле станции метро "Лыбедская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди. При этом на проезжей части образовался огромный котлован с кипятком, в которую едва не провалилась маршрутка с пассажирами. Причиной аварии коммунальщики назвали изношенность сетей. После этого ЧП буквально в течение нескольких дней в столице произошло еще несколько прорывов. В частности, мы писали об аварии в Соломенском районе и на территории жилищного комплекса "Кампус".

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