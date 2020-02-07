В Киеве на перроне в метро умер мужчина (видео 18+)

В Киеве утром в пятницу, 7 февраля, на перроне на станции метро "Лесная" умер пассажир.
"Да, такой случай был. Человеку стало плохо, а прибывшие на место медики констатировали смерть. Это произошло в период с 8:00 до 8:30. Причину смерти устанавливает столичная полиция", – рассказали нам в Киевском метрополитене.
В полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что погибший был киевлянином.
"Мужчине 1951 года рождения стало плохо в вагоне поезда. Ему помогли выйти из вагона, увы, он скончался на перроне станции. Точная причина смерти будет установлена после проведения судмедэкспертизы", – рассказали в полиции Киева.
В сети опубликовало видео с места ЧП. Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и несовершеннолетним!
Ранее сообщалось, что в Киеве пожилой мужчина 1939 года рождения умер возле станции метро "Черниговская", не дождавшись скорой помощи.
Также в столице на перроне станции метро "Дворец спорта" умерла девятилетняя девочка, страдавшая тяжелой формой ДЦП. Также возле входа на станцию метро "Нивки" осенью обнаружили труп мужчины.
Кроме того, сообщалось, что в столичной подземке женщина упала на эскалаторе и получила серьезные травмы:
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