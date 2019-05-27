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В Киеве на Позняках после дождя затопило переход к метро

27 мая, 10:17

Мусор от стихийных торговцев клубникой забил ливнестоки

В субботу днем мощный ливень затопил большую территорию возле метро "Позняки" в Киеве. Люди шли между киосками по колено в воде: залило и подходы к входу в подземный переход, ведущий к станции метро. Там собралось несколько десятков человек. Люди не могли подойти к маршруткам — отсюда отъезжают пять разных маршрутов.

Также водой залило часть съезда с путепровода на проспект Бажана, и автомобили проезжали тут, как катера, поднимая большие волны. Вода не сходила около часа, и молодые люди, выходя из перехода, несли на плечах своих девушек в сухое место, а родители тащили детские коляски с малышами.

Как пояснили нам дорожники, потоп произошел из-за того, что мусор от стихийных торговцев клубникой забил ливнестоки и воде некуда было деваться.

На прошлой неделе ливень затопил проезжую часть и частично тротуары на площади Героев Бреста у станции метро "Святошин". 

Ранее мы писали, что за двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ. Также повреждены шесть мостовых переходов, разрушены два моста, и 650 м береговых укреплений. Больше всего пострадали Иршавский, Хустский, Виноградовский, Тячевский, Перечинский и Воловецкий районы.


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Тег Киев, потоп, позняки

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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