Потоп в Киеве: ливень превратил дорогу возле метро в реку
Дорога "поплыла" у станции "Святошин"
В Киеве ливень затопил проезжую часть и частично тротуары на площади Героев Бреста у станции метро "Святошин". Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
При этом ситуацию усугубляет стихийная торговля у метро, что делает проход пешеходов практически невозможным.
В комментариях к посту пользователи отмечают, что после дождей на данном участке дороги постоянно происходят такие потопы.
Вместе с тем, в других районах столицы осадков пока не было.
Ранее мы писали, что за двое суток в Закарпатье выпала месячная норма осадков – около 120 мм. В результате на территории области подтоплены 126 домохозяйств, из них – 45 жилых домов, а также 818 га сельхозугодий, 170 га пастбищ. Также повреждены шесть мостовых переходов, разрушены два моста, и 650 м береговых укреплений. Больше всего пострадали Иршавский, Хустский, Виноградовский, Тячевский, Перечинский и Воловецкий районы.
Также и на Прикарпатье бушевала непогода. Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Уровень рек поднялся на четыре метра.
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