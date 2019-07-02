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В Киеве на прудах Голосеевского парка массово гибнет рыба: фото и видео

2 июля, 16:36

Жители Голосеево называют разные причины мора рыбы

Киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, сообщила пользователь Facebook Светлана Короленок.  

Женщина пишет, что сделала фото массового мора рыб около 15:00 в понедельник, 1 июля. Она отмечает, что пообщалась с сотрудниками парка и те сообщили ей, что перед залповыми ливнями, которые прошли в столице в четверг, 27 июня, территорию парка обработали ядом от клещей.

Руководство Голосеевского парка считает травку клещей угрозой для флоры и фауны зеленой зоны. К тому же, эта процедура не была согласована с руководством парка. 

Другой пользователь соцсети Дмитрий Захарчук сообщил в группе "Сусіди. Голосіїв", что также стал свидетелем мора рыбы в Голосеевском парке.  

"Стоки идут через ливневой канал под проспектом. Помню времена, когда в озерах, кроме крупного карася, водились раки и пескари. И был детский пляж", – рассказал житель столицы.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.


Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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Тег Киев, мор, голосеево

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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