В Киеве на прудах Голосеевского парка массово гибнет рыба: фото и видео

Жители Голосеево называют разные причины мора рыбы



















Киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, сообщила пользователь Facebook Светлана Короленок.

Женщина пишет, что сделала фото массового мора рыб около 15:00 в понедельник, 1 июля. Она отмечает, что пообщалась с сотрудниками парка и те сообщили ей, что перед залповыми ливнями, которые прошли в столице в четверг, 27 июня, территорию парка обработали ядом от клещей.

Руководство Голосеевского парка считает травку клещей угрозой для флоры и фауны зеленой зоны. К тому же, эта процедура не была согласована с руководством парка.

Другой пользователь соцсети Дмитрий Захарчук сообщил в группе "Сусіди. Голосіїв", что также стал свидетелем мора рыбы в Голосеевском парке.

"Стоки идут через ливневой канал под проспектом. Помню времена, когда в озерах, кроме крупного карася, водились раки и пескари. И был детский пляж", – рассказал житель столицы.

Ранее сообщалось, что жители Канева Черкасской области увидели на берегу Днепра мертвых бычков, сомов, судаков, окуней и щук. В реке погибли более тысячи рыбин.

Не так давно в Одесской области сотрудники рыбоохранного патруля зафиксировали в Хаджибейском лимане массовую гибель креветки и рыбы.

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