В Киеве на ремонте детского сада украли более двух миллионов гривен

Детсад в Печерском районе столицы должны были отремонтировать за 10 миллионов гривен

Фото: Pixabay

В Киеве разоблачили в хищении госсредств и служебном подлоге бывшего директора частного предприятия и должностное лицо, которое осуществляло технический надзор при осуществлении ремонта в детском саду в Печерском районе столицы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, в 2015 году должностные лица Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства заключили с предприятием-подрядчиком договор на проведение работ по капитальному ремонту детского сада.

"В дальнейшем на основании утвержденных актов выполненных работ Управление перечислило на счета частного предприятия более 10 млн гривен бюджетных средств. Однако, как установлено следствием, подрядчиком не были выполнены работы на общую сумму более 2,1 млн грн, что подтверждается заключениями экспертиз", - говорится в сообщении.

Действия сотрудников квалифицированы по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), санкция которой предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявления гражданского иска о возмещении причиненных убытков.

При этом два года назад в суд было направлено обвинительное заключение в отношении начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Печерской РГА по обвинению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины. Это дело сейчас рассматривается в суде.

Ранее мы сообщали, что в столице взялись восстанавливать заброшенный детсад, который десятилетиями не использовали по назначению. Здание долгое время пустовало, а пьяные компании замусорили помещения внутри. Киевляне устроили там уборку.

Также напомним, что начальницу управления образования Деснянской райгосадминистрации Киева разоблачили на злоупотреблении служебными полномочиями при закупке оборудования для детских садов на сумму более 1,2 млн гривен.

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