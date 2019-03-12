ФОТОФАКТ. В Киеве на Русановском озере массово гибнет рыба
Активисты говорят, что в водоем могло попасть ядовитое вещество
Массовый мор рыбы произошел в Киеве на Русановском озере, рядом с которым ведется строительство Подольско-Воскресенского моста.
Местные жители уже выловили из воды десятки крупных рыб (отдельные весом до 10 кг), а вдоль всего берега разбросано около 200 мертвых туш толстолобика и карпа.
Активисты предполагают, что причиной мора рыбы стало попадание в водоем ядовитого вещества. Горожане опасаются, что погибшая рыба будет гнить у берегов озера, а грязная вода попадет в Днепр.
На месте ЧП побывали специалисты КП "Плесо" и взяли пробу воды.
"Это технический водоем. Мор мог произойти из-за его несанкционированного зарыбления. Результаты анализов будут в конце недели", - сообщили на предприятии.
Напомним, в Азовском море пограничники Бердянского отряда во время патрулирования приграничных районов обнаружили местного жителя, который занимался незаконным выловом рыбы – камбалы и пиленгаса.
Также сообщалось, что в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.
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