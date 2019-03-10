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В Азовском море задержали браконьера с уловом на 30 тысяч гривен: опубликованы фото

Сегодня, 19:54

У местного жителя изъяли сети, камбалу и пиленгаса на крупную сумму

В Азовском море задержали браконьера с уловом на 30 тысяч гривен: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/54d/407/5c854d407e9dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/54d/407/5c854d407e9dc.jpg Другие регионы У местного жителя изъяли сети, камбалу и пиленгаса на крупную сумму

В Азовском море пограничники Бердянского отряда во время патрулирования приграничных районов обнаружили местного жителя, который занимался незаконным выловом рыбы – камбалы и пиленгаса.

Как сообщили в Госпогранслужбе, пограничный наряд отдела "Геническ" задержал 32-летнего местного жителя на побережье пролива Промоина – мужчина вел рыбалку с помощью запрещенных орудий лова.

Пограничники вызвали полицейских и сотрудников рыбоохраны, которые изъяли орудия лова и пойманную рыбу. Сумму ущерба, нанесенного браконьером, оценили в 30 тысяч гривен.

Был составлен админпротокол по статье "нарушение правил использования объектов животного мира". Также было направлено уведомление об обнаружении признаков преступления по статье "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом".

Напомним, ранее в Азовском море пограничники обнаружили браконьеров, у которых изъяли запрещенные орудия лова, а также спасли осетра, занесенного в Красную книгу. После осмотра нескольких рыбацких лодок было составлено 10 административных протоколов за нарушение правил пограничного режима, а также четыре админпротокола по статье о нарушении правил рыболовства и ловлю осетра.

Кроме того, во время патрулирования было обнаружено 33 сетки длиной более 1,6 км с живой рыбой – бычком, камбалой, а также четырьмя штуками осетра, занесенного в Красную книгу. Сетки были изъяли, а рыбу выпустили обратно в море.

А перед этим водная полиция Киевской области задержала на браконьерстве 40-летнего мужчину, который ранее был начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток он выловил в Днепре более 150 килограммов рыбы.

Также в Киевской области  на месте преступления задержали браконьеров,  причем один из них пытался сопротивляться. Тем не менее, мужчины были задержаны, у них изъяли автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы.

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Тег браконьер, пограничники, рыба, азовское море

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