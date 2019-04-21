В Киеве на Северном мосту заметили очередного экстремала

Проезжающие водители запечатлели на видео, как руфер без страховки карабкается по конструкциям моста

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Очередного руфера заметили киевляне на Северном мосту. Очевидцы запечатлели на видео, как молодой человек карабкается на верхушку моста по стальным конструкциям. У экстремала при этом нет страховки.

Видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Напомним, что зимой пятеро руферов напугали граждан, взобравшись на верхушку Северного моста. Очевидцы выдели, как несколько человек двигались по вантам моста в сильный гололед. На место вызвали полицию, но экстремалы удрали, спустившись по скольким вантам. В свою очередь спасатели ГСЧС напомнили, что такие выходки очень опасны для жизни.

Также в июле возле пгт Барышевка в Киевской области произошло смертельное ЧП – погиб 15-летний парень. Компания молодых людей любовалась заходом солнца, а один из подростков решил взобраться на железнодорожный мост, чтобы сделать фото. Там его поразила дуга высоковольтной линии, напряжением почти 10 тыс. вольт, и он упал на землю, умер мальчик в реанимации.

Ранее мы сообщали, что на станции "Караваевы дачи" в Киеве мужчина тумаками и затрещинами согнал с электрички подростков-зацеперов.

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