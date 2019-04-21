В Киеве на Северном мосту заметили очередного экстремала
Проезжающие водители запечатлели на видео, как руфер без страховки карабкается по конструкциям моста
Очередного руфера заметили киевляне на Северном мосту. Очевидцы запечатлели на видео, как молодой человек карабкается на верхушку моста по стальным конструкциям. У экстремала при этом нет страховки.
Видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".
Напомним, что зимой пятеро руферов напугали граждан, взобравшись на верхушку Северного моста. Очевидцы выдели, как несколько человек двигались по вантам моста в сильный гололед. На место вызвали полицию, но экстремалы удрали, спустившись по скольким вантам. В свою очередь спасатели ГСЧС напомнили, что такие выходки очень опасны для жизни.
Также в июле возле пгт Барышевка в Киевской области произошло смертельное ЧП – погиб 15-летний парень. Компания молодых людей любовалась заходом солнца, а один из подростков решил взобраться на железнодорожный мост, чтобы сделать фото. Там его поразила дуга высоковольтной линии, напряжением почти 10 тыс. вольт, и он упал на землю, умер мальчик в реанимации.
Ранее мы сообщали, что на станции "Караваевы дачи" в Киеве мужчина тумаками и затрещинами согнал с электрички подростков-зацеперов.
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