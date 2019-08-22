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В Киеве на Теремках обстреляли женщину

22 августа, 14:15

Женщина получила ранение в руку и живот, ее прооперировали, а дело расследуется по статье о покушении на убийство

/ Фото: Сегодня

На столичных Теремках обстреляли женщину. Полиция квалифицирует произошедшее как покушение на убийство.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, 20 августа в полицию обратился житель Теремков, сообщив, что его жена получила ранение в руку.

"Как рассказала сама потерпевшая, около 19:00 она стояла у кафе. Вдруг женщина услышала хлопок и почувствовала боль в правой руке, из которой начала течь кровь. Испуганная киевлянка сразу побежала домой, откуда и вызвали полицию и врачей. Пострадавшую госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. В тот же вечер она поехала домой. Утром полицейские позвонили потерпевшей и выяснили, что женщина снова попала в больницу. По словам мужчины, дома киевлянка заметила небольшое отверстие в животе, поэтому они снова обратились за помощью к врачам", - говорится в сообщении.

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Проведенное рентгенологическое исследование показало, что у женщины в животе находится посторонний предмет. Ее срочно прооперировали. На данный момент ее жизни и здоровью ничего не угрожает. 

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Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. За преступление предусмотрено наказание – до 15 лет лишения свободы.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства ЧП и личности причастных к инциденту.

Ранее сообщалось о перестрелке в Голосеевском парке столицы между сотрудниками муниципальной охраны и представителями частной охранной фирмы. 

Также в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

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Киев Теремки стрельба

Источник: Сегодня

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