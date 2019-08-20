Появились подробности ночной перестрелки в Голосеевском парке в Киеве

По данным полиции, в результате инцидента пострадали восемь человек, однако по другой информации, - 11

/ Фото: Информатор

В столичном главке полиции уточнили детали ночной перестрелки в Голосеевском парке.

По данным полиции, между двумя группами лиц произошел конфликт, в ходе которого было применено травматическое оружие, а правонарушители разбежались.

"В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один – с ножевым ранением ноги. На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы, которые направили на экспертизу. Также с места изъят автомобиль "Фольксваген", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет. При этом установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы. Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения). Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте также находятся их адвокаты.

Кроме того, полицейские проводят обыски. В дальнейшем возможна дополнительная квалификация события.

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В КГГА уточнили, с чего начался конфликт.

"При плановом обходе территории Голосеевского парка сотрудники КП "Муниципальная охрана" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые достаточно громко что-то выясняли между собой. При попытке дежурного наряда узнать о причинах собрания, неизвестные лица начали оскорблять муниципальных охранников с применением нецензурной лексики", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Дежурный наряд доложил о ситуации оперативному дежурному и своему руководству. Было принято решение отправить к месту происшествия двух дежурных экипажей группы быстрого реагирования (ГБР).

"По прибытии патрулей и руководства, они начали выяснять обстоятельства конфликта с присутствующими, однако неизвестные совершили нападение на сотрудников муниципальной охраны и открыли стрельбу из огнестрельного оружия", - добавили в КГГА. Также неизвестные лица выстрелили в боковое стекло одного из патрульных авто ГБР, в результате чего водитель получил ранения головы и был немедленно госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на этом же авто.

Вместе с тем, старший охранник очередного наряда получил ножевое ранение бедра.

В свою очередь нардеп Игорь Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что конфликт у муниципальной охраны произошел с "охранной структурой" "Левый берег". При этом, по его данным, всего пострадали 11 человек, трое из которых – сотрудники муниципальной охраны.

Ранее сообщалось, что в Соломенском районе столицы в прошлом месяце произошла стрельба во дворе жилого дома. В результате ЧП пострадал парень, он получил ранение ноги.

Также у супермаркета на Бессарабской площади Киева произошла стрельба. В полиции сообщили, что один из посетителей конфликтовал с покупателями, затем вышел на улицу, сделал несколько выстрелов вверх и скрылся. Позже появились кадры с места событий.

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