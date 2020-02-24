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В Киеве на ВДНХ горел ресторан: что известно о масштабном пожаре (фото и видео)

24 февраля, 10:29

Александр Марущак

Площадь возгорания составила 150 «квадратов»

В понедельник, 24 февраля, утром в Киеве на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) вспыхнул пожар – там загорелось помещение ресторана. По словам столичных пожарных, сообщение о возгорании поступило им в 7:28.

"Произошло возгорание на кухне ресторана, который расположен в одноэтажном помещении на проспекте Глушкова, 1. Пожарные ликвидировали пожар на площади 150 квадратных метров в 9:04", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Киеве

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Там добавляют, что жертв и пострадавших нет. Пламя удалось потушить силами 18 пожарных при помощи четырех единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Киеве на Южной Борщаговке вспыхнул крупный пожар в гаражах: люди спасали чужие авто .

Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

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рестораны пожары вднх Экспоцентр Украины

Источник: Сегодня

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