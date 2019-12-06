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Масштабный пожар в Киеве: появились новые подробности и видео с высоты

6 декабря, 13:30

В 13:03 спасатели ликвидировали мощный пожар, который также повлиял на движение общественного транспорта

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Как уже сообщали новости "Сегодня", в связи с пожаром во многих районах Киева был виден огромный столб черного дыма. Пожар был локализован в 12:32 на площади 500 кв. м. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

В 13:03 пожар ликвидировали. Причина пожара выясняется.

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Видео: Информатор

Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Вместе с тем, пожар повлиял на движение общественного транспорта. Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", в городе задерживается движение троллейбусов №7. Так, движение троллейбусов №7 организовано до станции метро "Святошин".

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Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Киев проспект победы пожары

Источник: Сегодня

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