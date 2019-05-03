В Киеве на вокзале девушка с Закарпатья оставила пассажирку без кошелька с валютой

19-летняя жительница Закарпатской области ранее уже попадала в поле зрения полиции

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве задержали жительницу Закарпатской области, которая вытащила кошелек из сумки женщины на столичном Центральном железнодорожном вокзале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Сообщается, что к правоохранителям поступило сообщение о краже на Вокзальной площади, а также приметы злоумышленницы.

"В ходе отработки территории железнодорожного вокзала сотрудники уголовного розыска столичного главка полиции установили и задержали девушку, причастную к совершению кражи. Во время поверхностного осмотра у правонарушительницы обнаружили похищенный кошелек с деньгами и банковскими карточками. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу", – говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленницей оказалась 19-летняя жительница Закарпатской области, которая ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений.

"Она призналась в содеянном и пояснила, что совершила преступление в связи с тяжелым материальным положением", – уточнили в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве с железнодорожного вокзала "выселили" ромов, которые просили там милостыню.

Также напомним, что 22-летняя уроженка Закарпатья без постоянного места жительства оставила прохожего без кошелька с тысячами долларов.

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