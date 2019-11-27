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В Киеве на взятке в 10 тысяч долларов поймали члена Общественного совета при КГГА

27 ноября, 08:27

Взяточники обещали посодействовать в получении разрешительных документов на земельный участок в Святошинском районе

/ Фото: Pixabay

Служба безопасности Украины задержала на взятке главу комитета по взаимодействию с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Также был задержан и сообщник члена Общественного совета при КГГА, который представлялся помощником бывшего народного депутата.

"Задержанные требовали у представителя Общества неправомерную выгоду в размере 10 000 долларов США за содействие в получении разрешительных документов на земельный участок в Святошинском районе Киева для парковки автомобилей", – говорится в сообщении.

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Подробности выясняются.

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Ранее сообщалось, что в Киеве вечером 7 ноября правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

Также в Киеве следователи полиции разоблачили сотрудника Национального банка Украины на мошенничестве – мужчина вымогал у предпринимателя 40 тысяч долларов за "решение вопроса" о выдаче бессрочной лицензии на обмен валют.

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Киев взятка СБУ КГГА

Источник: Сегодня

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