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В Киеве на взятке в 12 тысяч долларов задержали двух налоговиков

30 мая, 11:40

Задержанными оказались замначальника и следователь одного из отделов столичного ГУ ГФС

Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua.

В Киеве во время получения 12 тысяч долларов взятки задержали двух налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении управления защиты экономики в Одесской области и Департамента защиты экономики Нацполиции задержали заместителя начальника отдела ГУ ГФС в г. Киеве и следователя этого же управления ГФС. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Генеральная прокуратура Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, указанные лица требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.

"Правоохранителей задержали после получения средств. Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - уточнили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в Житомире сегодня сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.


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Тег взятка, ГФС, ГБР

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