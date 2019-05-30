В Киеве на взятке в 12 тысяч долларов задержали двух налоговиков
Задержанными оказались замначальника и следователь одного из отделов столичного ГУ ГФС
В Киеве во время получения 12 тысяч долларов взятки задержали двух налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
"Следователи центрального аппарата ГБР при оперативном сопровождении управления защиты экономики в Одесской области и Департамента защиты экономики Нацполиции задержали заместителя начальника отдела ГУ ГФС в г. Киеве и следователя этого же управления ГФС. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Генеральная прокуратура Украины", - говорится в сообщении.
По данным следствия, указанные лица требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.
"Правоохранителей задержали после получения средств. Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - уточнили в ГБР.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, что в Житомире сегодня сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.
Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.
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