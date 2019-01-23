В Киеве на взятке в 15 тысяч долларов поймали главу дачного кооператива

Злоумышленник требовал «благодарность» за разрешение построить банный комплекс

В Киеве на взятке в 15 тысяч долларов поймали главу дачного кооператива //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8bc/608/5c48bc608f366.jpg //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8bc/608/5c48bc608f366.jpg 2019-01-23T21:12:02+02:00 Происшествия Злоумышленник требовал «благодарность» за разрешение построить банный комплекс

В столице 23 января правоохранители задержали председателя садоводческого товарищества, расположенного на территории города Киева. Злоумышленника поймали на получении взятки в 15 тысяч долларов США, сообщает прокуратура Киева.

Взятку задержанный требовал и получил от гражданина Украины за решение вопроса о его принятии в состав кооператива и выделение земельного участка под строительство банного комплекса.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств. На месте происшествия, а также по адресу проживания фигуранта и в его частном автотранспорте проводятся обыски. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении.

Предварительная правовая квалификация – ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро и прокуратурой задержали ректора одного из университетов Запорожской области во время дачи взятки. Ректор передавала десять тысяч долларов США одному из заместителей министра образования за положительное заключение по аккредитации вуза и избежание проверки ведомственной инспекцией.

Не так давно в Житомирской области сотрудники СБУ задержали на получении взятки заместителя начальника одного из городских отделов Национальной полиции области.

Во Львове на взятке поймали главного инспектора регионального управления Гоструда, который требовал деньги от местного бизнесмена.

Ранее на взятке в 18 тысяч гривен "погорел" начальник отдела экспертизы трупов Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Взятка предназначались за выдачу справок для одной из местных жительниц, которая планировала получить страховой платеж после смерти мужа.

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