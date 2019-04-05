В Киеве на взятке задержали двух чиновников КГГА
Взяточников задержали во время получения денег
В Киеве на взятке задержали двух работников одного из структурных подразделений Киевской городской государственной администрации. Они требовали и получили 500 долларов от лица с инвалидностью за содействие во внеочередном получении спецавтомобиля.
Как сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции, мужчина уже длительное время ожидал получения соответствующего средства реабилитации – специально оборудованного автомобиля для лиц с ограниченными физическими возможностями.
"Когда он обратился к чиновнику с вопросом о сроках получения авто, тот сообщил, что за вознаграждение может ускорить этот процесс. За свои услуги злоумышленник хотел получить 500 долларов. Киевлянин согласился на такие условия и отдал сначала 200 долларов авансом, а остальные деньги должен был передать после положительного решения вопроса", – говорится в сообщении.
Чиновник привлек в преступную схему еще и сотрудницу подразделения, поскольку его перевели на другую должность, не связанную с предыдущей деятельностью. Поэтому остаток оговоренного вознаграждения – 300 долларов – получила уже сообщница злоумышленника.
Взяточников разоблачили во время передачи средств. У них обнаружили и изъяли вещественные доказательства и задержали.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили на получении взятки и. о. начальника одного из территориальных отделов столичной Нацполиции.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
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