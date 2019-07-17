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В Киеве на вокзале обворовали народного депутата

17 июля, 11:49

Как сообщил сам Владимир Арьев, у него украли кошелек

Владимир Арьев
Владимир Арьев. Фото: Facebook

В Киеве на Южном железнодорожном вокзале у народного депутата Владимира Арьева украли из сумки кошелек. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в Facebook.

"Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче. Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не делал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу. Но после информации в сети мне начали писать в личку другие пострадавшие. Можно констатировать, на киевском вокзале это стало массовым явлением. Или деньги вытаскивают из сумок – причем так мгновенно и профессионально, что человек даже не успевает понять, как открыли его сумку, или группа ромов окружает кого-то и просто отбирает деньги и ценные вещи", – написал нардеп.

Он также опубликовал фото задержания на вокзале карманников, которое ему прислал один из потерпевших.

Фото: Владимир Арьев/Facebook
Фото: Владимир Арьев/Facebook

При этом Арьев добавил, что передача жуликов полиции ни к чему не приводит, так как доказательств при преступниках нет, а вокзальные воры хорошо знают свои права даже без адвоката.

Также он обратился к Нацполиции Киева и "Укрзализныце" с просьбой установить на вокзале больше камер видеонаблюдения, чтобы грабителей и "щипачей" можно было легко идентифицировать. Также он призвал правоохранителей провести на вокзале рейд.

"А пока совет: место грабежа – Южный вокзал, старайтесь не ходить в одиночку. Место работы карманников – эскалатор на центральном вокзале и выход из переходов на платформы. Особенно утром, когда люди сонные и теряют бдительность. Советую не просто держаться за сумку с кошельком, а в прямом смысле смотреть на нее – "работают" специалисты. Берегите себя и будьте внимательны", - резюмировал Арьев.

Ранее сообщалось, что в конце января на Центральном ж/д вокзале Киева топ-чиновники страны и города провели показательное совещание. И пообещали навести там идеальный порядок ко Дню Киева. "Сегодня" проверили, в каком состоянии вокзал сейчас. Также мы писали, что железнодорожный вокзал Киева намерены передать в концессию. Это может быть или муниципальная концессия, или частный инвестор.

Также смотрите в сюжете, как уберечь имущество во время ограбления.


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Тег Киев, вокзал, Арьев

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