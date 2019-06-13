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В Киеве начали доставать из воды Ан-2, упавший в озеро: появились фото

13 июня, 15:36

С самолета, скорей всего, снимут крылья, чтобы доставить его на аэродром "Чайка"

Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве на озере в районе улицы Бударина в Святошинском районе, где в прошедшую пятницу совершил аварийную посадку Ан-2, только сегодня начались работы по подъему из воды "кукурузника". Напомним, он лежит в сотне метров от берега на отмели поднятыми вверх шасси.

Сейчас спасатели выполняют подготовительные работы. 

"Самолет будут переворачивать на колеса при помощи специальных растяжек из тросов, ставить на подушки и при помощи эвакуаторов подтягивать к берегу. Для этого будут задействованы три эвакуатора. Из салона нужно откачать воду, а из топливных баков горючее, чтобы не загрязнить им озеро. Если все успеют сделать, то поднимут самолет уже сегодня", – рассказали "Сегодня" в коммунальной службе спасения, чьи сотрудники задействованы в спасательной операции. 

Новости "Сегодня" сообщали, что в салоне Ан-2 находились трое членов экипажа, они просто чудом не пострадали во время приземления на воду.

Журналисты "Сегодня" отправились на озеро, чтобы увидеть подъем летательного аппарата собственными глазами. 

По словам спасателей, на озере они работают с 7:00 утра. Им долгое время не удавалось перевернуть самолет, чтобы поставить шасси на понтоны. При первой попытке хвост завалился в воду, а вот вторая принесла удачу и самолет удалось поставить на шасси. После этого началась подготовка к процессу буксировки самолета к берегу, а это как минимум 100 метров. 

"Надеемся к вечеру дотянем его на берег", – сказал нам один из инженеров на месте.

С самолета, скорей всего, снимут крылья, чтобы доставить его на аэродром "Чайка". А эксперты проведут осмотр, чтобы выяснить причину аварии, по которой пилотам пришлось совершить вынужденную посадку на озере.

Также смотрите о ЧП в сюжете "Сегодня":


Ранее в Одессе самолет совершил экстренную посадку из-за "минирования". Воздушное судно направлялось в египетский Шарм-эш-Шейх из Киева. 

Кроме этого, на юго-западе Индиипотерпели катастрофу два самолета военно-воздушных сил страны. 

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Тег самолет

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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