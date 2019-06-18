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В Киеве "накрыли" контрабанду наркотиков: кокаин маскировали под стиральный порошок

18 июня, 14:49

Задержанным – 45 и 36 лет, наркотики они завозили из стран Европы

В Киеве правоохранители перекрыли международный канал контрабанды кокаина, который наладили двое украинцев. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Правоохранители в рамках досудебного расследования ранее уже задокументировали факт сбыта кокаина одним из фигурантов. А после проведения очередной оперативной закупки обоих наркоторговцев задержали", – говорится в сообщении.

Во время обыска в автомобиле задержанных обнаружили два пакета с порошкообразным веществом, внешне похожим на кокаин, общим весом около 800 граммов. По предварительным подсчетам, стоимость изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет почти 200 тысяч долларов США.

Задержанным – 45 и 36 лет, ранее они в поле зрения правоохранителей не попадали. Наркотики на территорию Украины они завозили из стран Европы рейсовыми автобусами, маскируя кокаин под стиральный порошок.

Мужчинам сообщили о подозрениях за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины: одному – по ч. 1 и ч.3, другому – по ч. 3 указанной статьи. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее в Киеве полицейские остановили автомобиль, водитель которого вел себя странно. Правоохранители сразу заметили, что, вероятно, мужчина находится "под кайфом". Когда у него спросили, нет ли в салоне наркотиков, он сразу признался, что они лежат в аптечке. 


Также мы сообщали, что в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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Тег Киев, наркотики, контрабанда

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