В Киеве "накрыли" лабораторию, где изготавливали по 30 кг наркотиков каждый месяц

В нарколаборатории и на двух складах изъяли прекурсоры и оружие

В Киеве разоблачили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 килограммов наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Так, в конце апреля копы задержали членов организованной преступной группы, которые наладили изготовление и сбыт в особо крупных размерах метадона и психотропных веществ. Во время проведения обысков правоохранители обнаружили две мощные нарколаборатории по изготовлению метадона. На прошлой неделе следователи обнаружили третью нарколабораторию, которую организовали и использовали задержанные наркодельцы. Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать ежемесячно около 30 килограммов наркотиков.

Также были установлены склады, на которых хранили прекурсоры для изготовления метадона. Всего при обысках в нарколаборатории и на складах полицейские нашли 630 килограммов прекурсоров, которых достаточно для изготовления более 200 килограммов метадона. Кроме того, изъят килограмм готового метадона, лабораторное оборудование, пистолет, граната и патроны.

Во время обысков оперативники обнаружили 630 килограммов прекурсоров для изготовления метадона, а также килограмм готового наркотического средства. По ценам "черного" рынка общая стоимость изъятого составляет около 2,4 млн гривен.

Ранее Служба безопасности Украины ликвидировала мощные нарколаборатории по производству психотропных веществ, организованные бывшим преподавателем химии – профессором одного из столичных университетов.

Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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