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"Во все тяжкие" по-киевски: профессор химии организовал мощные нарколаборатории (фото, видео)

22 апреля, 13:14

Наталья Руда

Бывший преподаватель не только делал наркотики, но и продавал схемы изготовления психотропов

Служба безопасности Украины ликвидировала мощные нарколаборатории по производству психотропных веществ, организованные бывшим преподавателем химии – профессором одного из столичных университетов.

Как сообщает пресс-служба СБУ, мужчина "сколотил" преступную группировку и организовал лаборатории по месту своего жительства в столице и в гараже частного арендованного дома в Киевской области. У фигурантов было налажено производство амфетамина и катинона, а также прекурсора – фенилнитропропена.

Вещества для изготовления товара фигуранты получали из некоторых стран Азии и Западной Европы, в том числе через сервисы международной почтовой связи. Переправленное сырье они хранили на территории арендованного склада в столице.

"Готовую продукцию участники группы предлагали на специально созданном собственном сайте. Еще они подыскивали своих клиентов через специализированные интернет-платформы. Также оперативники спецслужбы установили, что полученные знания и опыт по производству психотропных веществ организатор группировки за деньги передавал другим подпольным "специалистам" среди представителей криминальных кругов", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в нарколабораториях, на складах оперативники нашли более килограмма амфетамина, более пяти килограммов катинона, более девяти килограммов фенилнитропропена, который является основным компонентом для изготовления амфетамина, и более 80 литров других прекурсоров. Также нашли почти два килограмма каннабиса, два литра ртути, более тонны химических веществ, а также оборудование для производства психотропных.

По предварительным выводам, из изъятых в ходе обыска веществ и прекурсоров злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропов общей стоимостью примерно 7,5 миллиона гривен по ценам "черного рынка".

На данный момент решается вопрос о сообщении участникам группировки о подозрении по статьям 307, 311 и 313 Уголовного кодекса Украины.

Ранее копы задержали организаторов наркогруппировки, один из которых оказался бывшим работником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел.

Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Киев наркотики психотропные препараты

Источник: Сегодня

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