В Киеве "накрыли" наркопритон с огромным арсеналом оружия: фото и видео

По словам подозреваемого, оружие он приобретал в интернете с целью коллекционирования















В Киеве в ходе спецоперации "Оружие и взрывчатка" правоохранители Шевченковского района задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, у которого в квартире был устроен наркопритон с огромным арсеналом оружия.

Во время обыска в квартире наркоторговца обнаружили несколько стеклянных колб для приготовления психотропных веществ, остатки амфетамина на электронных весах и пакеты с каннабисом.

"Подозреваем, что мужчина сам изготавливал и сбывал наркотические вещества через интернет", — рассказал Олександр Дыбов, начальник второго отделения полиции Шевченковского района.

Кроме того, в жилье подозреваемого нашли целый арсенал огнестрельного оружия: корпус гранаты Ф-1 с запалом, автомат Калашникова, до десятка винтовок, пистолет Макарова, набор штык-ножей и мачете! Мало того, правоохранители изъяли ящики с патронами от разного огнестрельного оружия.

По словам подозреваемого, оружие он приобретал в интернете с целью коллекционирования. За вышеперечисленное наркоторговцу грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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