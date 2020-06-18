В Киеве нашли двух девушек, сбежавших из приюта

В Киеве полицейские разыскали двух несовершеннолетних девушек 2003 и 2004 годов рождения, которые сбежали из Центра социально-психологической реабилитации в Деснянском районе.

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Как сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции, к правоохранителям с заявлением об исчезновении девушек обратился воспитатель учреждения.

"Мы опросили друзей беглянок и проверили возможные адреса их пребывания. В результате 16-летнюю девушку через сутки обнаружили в Оболонском районе столицы. Через несколько дней на железнодорожном вокзале в Соломенском районе остановили 17-летнюю девушку. Несовершеннолетних вернули в приют. Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было", – рассказали в полиции.

С беглянками провели воспитательную беседу.

Реклама / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве В тренде Накажут за снятую маску: вагоны метро в Киеве будет проверять полиция

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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