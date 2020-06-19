В Киеве нашли пропавшую 15-летнюю девочку

В Киеве полицейские нашли 15-летнюю девочку, которая считалась без вести пропавшей. Она несколько дней провела на улице и бродяжничала, рассказали в ГУ НП столицы.

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Об исчезновении подростка в полицию сообщила ее мама. Она рассказала, что девочка уже не впервые уходит из дома. Однако, раньше она возвращалась, а на этот раз ушла, оставив дома свой мобильный телефон, поэтому где она находится – неизвестно.

Факт исчезновения юной киевлянки внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "без вести пропавшая" и начали поиски девочки.

Правоохранители выяснили, что пропавший ребенок бродяжничает на улице.

"Нам она рассказала, что решила жить самостоятельно, поэтому ушла от матери с бабушкой. Сейчас мы ее вернули в семью. Ранее женщину предупреждали о необходимости обеспечения соответствующих условий жизни, обучения и воспитания ее несовершеннолетней дочери. Поэтому сейчас мать привлекли к административной ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", – сообщил начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко.

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К счастью, за это время противоправных действий в отношении девочке не было совершено.

Ранее полицейские разыскали двух несовершеннолетних девушек 2003 и 2004 годов рождения, которые сбежали из Центра социально-психологической реабилитации в Деснянском районе.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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