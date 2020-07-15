В Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ: подробности

Тело обнаружили на улице Иорданской в ночь на 15 июля

Ночью на столичной Оболони обнаружили труп мужчины, рядом с которым лежало удостоверение следователя Службы безопасности Украины по особо важным делам Романа Закладного. Страшную находку правоохранители нашли на улице Иорданской.

В полиции Оболонского района сайту "Сегодня" сообщили, что следов насильственной смерти на теле мужчины предварительно не обнаружено. Тело нашли около 2 часов ночи.

"По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 – умышленное убийство. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Возле тела обнаружено удостоверение сотрудника Службы безопасности Украины", – рассказали нам в полиции.

/ Фото: УНН

В полиции добавляют, что следов ограбления нет, а вывернутые карманы брюк, которые заметили очевидцы, остались после проверки их содержимого судебно-медицинскими экспертами. Они всегда проверяют содержимое и описывают найденные вещи. Также рядом с мужчиной находилась его обувь. Почему он был босым, устанавливается.

Правоохранители отмечают, что в данный момент продолжаются следственные действия: уже допросили родственников погибшего и возможных свидетелей. Версий и причин пока не называют.

По предварительной информации, мужчина был 1978 года рождения.

Напомним, в марте прошлого года у церкви на улице Багговутовской нашли убитым сотрудника Администрации президента.

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