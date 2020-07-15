Українська
$ 27,14
30,87
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

В Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ: подробности

15 июля, 11:39

Александр Марущак Александр Марущак

Тело обнаружили на улице Иорданской в ночь на 15 июля

Ночью на столичной Оболони обнаружили труп мужчины, рядом с которым лежало удостоверение следователя Службы безопасности Украины по особо важным делам Романа Закладного. Страшную находку правоохранители нашли на улице Иорданской.

В полиции Оболонского района сайту "Сегодня" сообщили, что следов насильственной смерти на теле мужчины предварительно не обнаружено. Тело нашли около 2 часов ночи.

"По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 – умышленное убийство. Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Возле тела обнаружено удостоверение сотрудника Службы безопасности Украины", – рассказали нам в полиции.

/ Фото: УНН

В полиции добавляют, что следов ограбления нет, а вывернутые карманы брюк, которые заметили очевидцы, остались после проверки их содержимого судебно-медицинскими экспертами. Они всегда проверяют содержимое и описывают найденные вещи. Также рядом с мужчиной находилась его обувь. Почему он был босым, устанавливается.

Правоохранители отмечают, что в данный момент продолжаются следственные действия: уже допросили родственников погибшего и возможных свидетелей. Версий и причин пока не называют.

По предварительной информации, мужчина был 1978 года рождения.

Напомним, в марте прошлого года у церкви на улице Багговутовской нашли убитым сотрудника Администрации президента.

Также новости "Сегодня" писали, что на столичной Троещине нашли мертвым директора кинотеатра.

Кроме того, смотрите в сюжете о тройном убийстве в Фастове:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев СБУ смерть убийство гибель

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщину
В Киевской области возле лесополосы нашли пропавшую молодую женщинуПроисшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцев
Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцевПроисшествия
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенок
В лобовом столкновении под Киевом погибли двое взрослых и ребенокПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять