На столичной Троещине нашли мертвым директора кинотеатра: что произошло

В Киеве в среду вечером, 11 марта, в кинотеатре Флоренция на проспекте Владимира Маяковского, где ранее подростки убили мужчину, 31 обнаружили труп мужчины.

Об этом сообщило интернет-издание Информатор.

По информации издания, тело с многочисленными ушибами нашли в одном из складских помещений кинотеатра. Сотрудники узнали в погибшем директора учреждения.

Рассматривается версия несчастного случая, якобы мужчина мог упасть с лестницы.

На месте происшествия находилась полиция, официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее на Лесном массиве в Киеве, в подъезде жилого дома на улице Шолом-Алейхема, обнаружили мертвого мужчину. По предварительным данным, на теле не обнаружено следов насильственной смерти. Причина гибели мужчины станет известна после проведения судмедэкспертизы.

А из днепровского залива Собачье гирло рыбаки достали пакет, в котором находилась человеческая голова. О находке киевляне сразу же сообщили копам, а те установили, что голова была отрезана. По предварительным выводам экспертов, голова принадлежит мужчине и долгое время находилась в воде. Пока что установить личность погибшего не удалось – лица практически нет.

А о том, как продвигается расследование убийства двух девушек в столице, смотрите в видеоролике:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться