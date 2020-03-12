В Киеве нашли незаконную посылку с уникальными артефактами (фото)

Копья, которым больше тысячи лет, пытались выслать в Великобританию под видом украшений

Киевские таможенники изъяли девять археологических артефактов, которые находились в посылке, сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы.

Предметы археологии, которые являются артефактами пшеворской и черняховской археологических культур, а также времен Киевской Руси, были изъяты во время проверки международного почтового отправления, которое направлялось из Киева в Великобританию.

Фото: facebook.com/KYIVnewcustoms

В почтовом отправлении находился сверток с девятью наконечниками, плотно обмотанный фольгой и полиэтиленовой пленкой. В декларации отмечалось, что в Великобританию идут реплики для декора. Однако, по заключению экспертов, обнаруженное является предметами археологии.

Так, один из обнаруженных железных наконечников копья длиной 26,5 см относится к пшеворской археологической культуре (распространенной, в частности, на территории Закарпатья, Маромороша и Галичины) и датируется концом I – серединой III ст.

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Фото: facebook.com/KYIVnewcustoms

Другой железный наконечник метательного копья-дротика длиной 12,7 см относится к черняховской археологической культуры (распространенной, особенно в лесостепной Украины на востоке между Северским Донцом и Днестром, и на западе между Прутом и вдоль Буга). Датируется концом III – началом V в.

Четыре аутентичных железных наконечников копий длиной 20-26,8 см относятся к эпохе Киевской Руси и датируются концом XI-XIII вв. Еще три железных наконечника копий длиной 17,5-27 см относятся к XIV-XVI вв.

Фото: facebook.com/KYIVnewcustoms

Все они признаны исторической и культурной ценностью. Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины, артефакты изъяты. Рыночная стоимость предметов археологии экспертами не может быть определена, поскольку в Украине нет официального рынка сбыта археологических артефактов.

Отметим, что контрабандисты все чаще пытаются переправлять свои товары через границу по воздуху. Для этого задействуют дроны, дельтапланы и даже легкомоторные самолеты. Как правило, через границу в западных областях Украины они пытаются перебросить таким образом сигареты.

А еще новости "Сегодня" собрали ТОП самых резонансных случаев контрабанды. К примеру, полные штаны iPhone обнаружили у украинца, который пытался провезти гаджеты через границу. А чтобы не платить 60 долларов за излишнюю единицу ручной клади, путешественница Ребекка в аэропорту Сиднея сделала вид, что беременна.

Еще один необычный случаи контрабанды произошел в Украине. Так, мужчина вывез в чемодане тысячу акриловых зубов без декларации, утверждая, что он – стоматолог. Подробности смотрите в нашем сюжете:

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