В Киеве нашли тело новорожденного ребенка в пакете
Полиция разыскивает мать девочки
В одном из киевских парков нашли тело младенца, уже второе за последние полторы недели. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции во вторник, 12 марта.
Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете. По данным СМИ, труп ребенка был найден в парке Партизанской славы в Дарницком районе.
По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила около четырех суток назад.
Полиция проводит отработку территории парка с целью установления возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а следовательно – и роженицы. Окончательная причина смерти ребенка будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.
По факту ЧП начато уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители обратились к гражданам за помощью в раскрытии преступления. Поможет информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности; беременных женщинах, которые говорили о том, что ребенок не желателен; женщинах на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу.
Напомним, в начале марта в Дарницком районе неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка.
Также на днях в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.
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