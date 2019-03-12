В Киеве нашли тело новорожденного ребенка в пакете

Полиция разыскивает мать девочки

Фото: Нацполиция

В Киеве нашли тело новорожденного ребенка в пакете //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/79a/407/5c879a40718ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/79a/407/5c879a40718ce.jpg 2019-03-12T13:44:00+02:00 Происшествия Полиция разыскивает мать девочки

В одном из киевских парков нашли тело младенца, уже второе за последние полторы недели. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции во вторник, 12 марта.

Страшную находку обнаружила женщина, которая выгуливала собаку. Тело мертвой новорожденной девочки было замотано в тряпку и находилось в полиэтиленовом пакете. По данным СМИ, труп ребенка был найден в парке Партизанской славы в Дарницком районе.

По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила около четырех суток назад.

Полиция проводит отработку территории парка с целью установления возможных свидетелей и очевидцев происшествия, а следовательно – и роженицы. Окончательная причина смерти ребенка будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По факту ЧП начато уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители обратились к гражданам за помощью в раскрытии преступления. Поможет информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности; беременных женщинах, которые говорили о том, что ребенок не желателен; женщинах на последних сроках беременности, которые несколько дней не выходят из дома на улицу.

Напомним, в начале марта в Дарницком районе неподалеку от улицы Старобориспольская в пакете обнаружили тело новорожденного ребенка.

Также на днях в Запорожье в мусорном баке во дворе многоэтажного дома по ул.Новгородской, 22, было найдено тело новорожденного ребенка.

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