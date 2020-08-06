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В Киеве нашли трехлетнего мальчика, пропавшего во время прогулки с мамой

6 августа, 15:57

Наталья Руда Наталья Руда

Ребенка вернули родителям и провели с ними профилактическую беседу

Столичные патрульные разыскали трехлетнего мальчика, который пропал во время прогулки с матерью.

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Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Так, к копам днем 6 августа обратилась женщина и сообщила, что во время прогулки ее трехлетний сын внезапно исчез.

"Самостоятельные поиски сына не дали результата. Женщина описала внешний вид ребенка и предоставила патрульным его фото. Отрабатывая территорию Днепровского района, инспекторы обнаружили мальчика, похожего по описанию. Юный путешественник спокойно шел по улице, даже не подозревая, что его ищут родители и полиция. К счастью, с ребенком ничего не случилось и он не стал жертвой правонарушения", - говорится в сообщении.

Фото: патрульная полиция Киева
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Фото: патрульная полиция Киева

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С родителями ребенка провели профилактическую беседу.

Ранее столичные правоохранители разыскали пропавшую семилетнюю Диану Козыреву, которая 2 августа вышла из дома в Оболонском районе и не вернулась.

Также столичные патрульные вернули родителям 13-летнего киевлянина, который не вернулся домой после отдыха на реке.

Тем временем в Херсонской области в пустом доме нашли семимесячную малышку в синяках и с переломом:

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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