В Киеве небольшой сквер между жилыми домами засыпали мусором: фото

В Киеве на улице Нежинской образовалась огромная свалка в скверике между двумя домами. Возле скамеек стоят переполненные мусором урны, а десятками пустых бутылок усеяна практически вся территория вокруг. Тем не менее люди садятся на лавочки отдохнуть и наблюдают всю эту ужасающую картину.

В "Киевзеленстрое", куда обратилась "Сегодня", нас заверили, что данная территория не находится на балансе Соломенского управления по содержанию зеленых территорий.

"Это не балансовая территория КП СЗН Соломенского района, она закреплена за НАУ, рядом находятся студенческие общежития", – пояснили в КО "Киевзеленстрой".

"Давно тут такое. За уборкой никто от университета не следит, а по вечерам тут пьянствуют студенты, прямо возле памятника шаре. Мусор никто не убирает. Ту его огромное количество", – говорит местный житель Василий.

Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти.

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

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