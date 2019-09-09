Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,66

В Киеве небольшой сквер между жилыми домами засыпали мусором: фото

9 сентября, 12:28

Александр Марущак

Возле скамеек стоят переполненные мусором урны

В Киеве на улице Нежинской образовалась огромная свалка в скверике между двумя домами. Возле скамеек стоят переполненные мусором урны, а десятками пустых бутылок усеяна практически вся территория вокруг. Тем не менее люди садятся на лавочки отдохнуть и наблюдают всю эту ужасающую картину.

В "Киевзеленстрое", куда обратилась "Сегодня", нас заверили, что данная территория не находится на балансе Соломенского управления по содержанию зеленых территорий.

"Это не балансовая территория КП СЗН Соломенского района, она закреплена за НАУ, рядом находятся студенческие общежития", – пояснили в КО "Киевзеленстрой".

"Давно тут такое. За уборкой никто от университета не следит, а по вечерам тут пьянствуют студенты, прямо возле памятника шаре. Мусор никто не убирает. Ту его огромное количество", – говорит местный житель Василий.

Ранее мы сообщали, что свалка мусора у многоэтажек в Деснянском районе Киева не дает спокойно дышать жителям микрорайона. Неизвестные свозят сюда отходы со всего города. Люди жаловались в полицию, впрочем горы хлама продолжают расти. 

Также отметим, что в столичных парках и зеленых зонах часто можно встретить водоемы, в которые сами же киевляне бросают мусор.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев мусор свалка

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)
В Киеве произошел сильный пожар в промзоне: дым был виден за несколько километров (видео)Происшествия
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочери
В Киеве мать изнасиловали на глазах у дочериПроисшествия
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фото
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фотоПроисшествия
В Киевской области в ДТП погибли четыре человека
В Киевской области в ДТП погибли четыре человекаПроисшествия
Убийство таксиста на Окружной в Киеве: задержаны подозреваемые, выбросившие парня из машины
Убийство таксиста на Окружной в Киеве: задержаны подозреваемые, выбросившие парня из машиныПроисшествия
В Киеве задержали иностранца с арсеналом оружия в сумке
В Киеве задержали иностранца с арсеналом оружия в сумкеПроисшествия

Новости партнеров

Loading...