В Киеве недалеко от Новопечерских Липок столкнулись Infiniti и Seat: видео

В Киеве 29 августа на улице Бойчука на перекрестке столкнулись Infiniti и Seat, в результате чего одна из машин влетела в светофор. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Как видно на опубликованном в сети видео, Seat совершал поворот, когда в него на полной скорости врезался автомобиль Infiniti.

При этом в ДТП чудом никто не пострадал, учитывая то, что авария произошла в то время, когда к перекрестку подходили пешеходы.

Ранее сообщалось, что в Киеве днем, 29 августа, на улице Стеценко в Шевченковском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадал ребенок. По предварительным данным, мальчик 11 лет в районе пешеходного перехода переходил дорогу и вел в руках велосипед. Водитель грузовика по каким-то причинам не заметил его и совершил наезд.

Также новости "Сегодня" писали, что и на Северном мосту в Киеве произошла крупная авария. Автомобиль едва не вылетел в Днепр. По словам свидетелей, машина летела на большой скорости и неожиданно начала переворачиваться. Сделав не менее десяти кульбитов, машина ударилась в отбойник и остановилась у ограды. Водитель остался жив, за минуту после аварии его вытащили из салона.

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