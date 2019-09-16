В Киеве неизвестные облили кислотой несколько десятков машин: видео

В Киеве в ночь на понедельник, 16 сентября, неизвестные облили кислотой большое количество припаркованных автомобилей в районе станции метро "Славутич". Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"В районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой были облиты большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет поврежденных еще продолжается, но уже начислено около 30 автомобилей. Вылитая кислота разъела все до металла", – говорится в сообщении паблика, где также опубликовано видео с места ЧП.

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При этом отмечается, что все автомобили были припаркованы согласно ПДД и не мешали проходу или проезду машин.

Напомним, 5 сентября около полуночи в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего. Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали комментировать данный факт. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт.

Как мы писали ранее, поздно вечером 3 сентября во дворе жилого дома на бульваре Перова, 25в сгорели три авто.

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