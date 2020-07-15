В Киеве нетрезвый мужчина упал в воду, а сын не смог его вытащить: копы показали видео спасения

В Голосеевском районе Киева 60-летний нетрезвый мужчина упал в водоем, его бросился спасать 20-летний сын, однако из воды жителя столицы удалось вытащить вовремя подоспевшим копам.

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Как сообщает в своем Telegram-канале патрульная полиция в Киеве, инцидент произошел на улице Академика Лебедева. Так, к копам обратилась женщина и сообщила, что с водоема доносятся крики о помощи.

"Патрульные, прибывшие на вызов, тоже услышали отчаянные крики вблизи водоема. Как выяснили инспекторы, в воде находился 60-летний мужчина. Его безрезультатно пытался вытащить на берег 20-летний сын. По словам сына, отец был пьян и упал в воду по неосторожности. Сын самостоятельно доставил его к берегу, но вытащить его на поверхность не смог", – говорится в сообщении.

Патрульные вытащили мужчину из воды и передали медикам.

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Отметим, что в районе улицы Академика Лебедева находятся Палладинские пруды.

Напомним, в Киеве патрульные полицейские вытащили из Днепра женщину, упавшую в реку, и мужчину, который пытался ее спасти, но не мог вылезти на берег.

Также в столице из ямы дождевой канализации спасли голого мужчину.

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