В Киеве новую велодорожку перегородили воротами: травмирован ребенок

У ребенка многочисленный линейный перелом лобной кости и другие травмы

На улице Туполева в Киеве произошло чрезвычайное происшествие с ребенком, который ехал на велосипеде по новой велодорожке и врезался в открытые ворота гаражного кооператива, которые закрывают часть дорожки для велосипедистов. Стоит отметить, что улицу Туполева только недавно отремонтировали и там появилась новая велодорожка.

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Как пишут в социальных сетях, ребенок уговорил родителей прокатиться и те разрешили – дорожка ведь новая, освещается.

"Ребенок немного поехал вперед и угодил в эти ворота. Их не видно вечером, не видно, что за ними. Можно 10 раз обвинить родителей, что не досмотрели. Но! Это не единичный случай и не только с детьми. "Вежливые" охранники данного кооператива могут только мурлыкать что-то не внятное, они не хозяева, они не решают, им так сказали, и ворота дальше будут открыты", – написала в социальных сетях Светлана Юрьевна.

ЧП произошло вечером, 5 июня, у ребенка многочисленный линейный перелом лобной кости и другие травмы.

Как пояснили сайту в коммунальной корпорации "Киевавтодор", они неоднократно просили собственников гаражного кооператива заменить опасную конструкцию.

"С воротами от гаражного кооператива – просто беда. С самого начала ремонта на улице Туполева подрядная организация, которая выполняла ремонтные работы, обращалась к собственникам гаражного кооператива с требованием заменить конструкцию или сделать так, чтобы ворота открывались не на улицу, а во внутрь. Но, они никак не отреагировали на обращения, в том числе и от "Киевавтодора". Более того, автомобилисты из этого кооператива паркуются прямо на велодорожке и на новом тротуаре, нарушая правила. Если они не поменяют ворота самостоятельно, то в ситуацию должны вмешаться сотрудники благоустройства", – пояснили сайту "Сегодня"в "Киевавтодоре".

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В департаменте городского благоустройства КГГА нам сообщили, что уже занялись данным вопросом.

"Вчера ведущим инспектором коммунального предприятия "Киевблагоустройство" было вручено предписание владельцу с требованием предоставить разрешительную документацию на установку ворот по улице Туполева, 1-а. Или демонтировать их собственными силами, если документация отсутствует. Мы обязаны дать владельцу время на выполнение требований предписания, а это 3 рабочих дня. Это предусмотрено правилами благоустройства Киева", – сообщил сайту "Сегодня" Алексей Кулеба, директор департамента городского благоустройства КГГА.

Он добавляет, что в случае игнорирования требований предписания со стороны владельца, вопрос о демонтаже ворот, которые перекрывают доступ к велосипедной дорожке, будет передан на рассмотрение городской комиссии.

Ранее сообщалось, что на велодорожке, которую обустроили на Пушкинской, сначала установили МАФ, а потом стали парковать автомобили.

Напомним, в столице между Почтовой площадью и мостом им. Патона построят новый веломаршрут. Его длина – ориентировочно 4,8 км. Веломагистраль построят вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути.

Кроме того, новости "Сегодня" писали об уникальных светофорах в Виннице.

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