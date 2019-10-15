Вокруг велодорожки в центре Киева снова вспыхнул скандал

Фото: Иван Иванов/Facebook

После того, как на велодорожке на улице Пушкинской в центре Киева установили киоск, с проездом для велосипедистов в этой части столицы снова возникли проблемы.

Как сообщает пользователь Facebook Иван Иванов, столичные водители запарковались на велодорожке, заблокировав проезд для велосипедистов.

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"В центре Киева появилась вторая велополоса. Первая была в прошлом году, 150 метров на улице Леонтовича. Сегодня на полную заработала велополоса длиной 330 м на улице Пушкинской. В качестве парковки. Сказать, что это было ожидаемо, это не сказать ничего. Можно свалить вину на водителей, но пока не будет физического отделения делинеаторамы, велополоса постоянно будет заблокированной", – написал он на своей странице в социальной сети.

Напомним, в столице между Почтовой площадью и мостом им. Патона построят новый веломаршрут. Его длина – ориентировочно 4,8 км. Веломагистраль построят вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути. Разметку на велодорожке нанесут холодным двухкомпонентным пластиком. Вдоль веломаршрута будут площадки для отдыха с тенью. Также обустроят пешеходную прогулочную зону – отдельно от велочасти. Тротуар будет выполнен из ФЭМ-мощения. Кроме того, возле велодорожки будет обустроена укомплектованная "уличная мастерская" (станция ​​ремонта). Проект в полном объеме должен быть выполнен в апреле 2020 года, после этого начнутся строительные работы.

Также сообщалось, что мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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