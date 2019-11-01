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В Киеве обстреляли скоростной трамвай с пассажирами

1 ноября, 11:02

Случаем уже занимаются правоохранители

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

В Киеве обстреляли скоростной трамвай. Об этом рассказал гендиректор КП "Киевпасстранс" Дмитрий Левченко.

Как отметил Левченко, полиция уже расследует это дело.

"23:00. Выстрелы на линии скоростного. Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом – были бы и человеческие жертвы. К счастью, никто не пострадал, кроме нашего с вами транспорта", - написал он.

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Напомним, Киеврада приняла решение, которое предусматривает обновление трамвайного парка столицы. Так, для модернизации городского транспорта Киева за счет привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метра, сообщили в городском совете. Решение поддержали 66 депутатов Киеврады.

Как мы писали ранее, что на станциях метро "Крещатик" и "Театральная" произошло чрезвычайное происшествие. Неизвестный сообщил о "минировании" станций. Теперь они закрыты на вход, выход, а также пересадку. Взрывотехники проверяют обе станции на наличии взрывного устройства.

Напомним, ЧП с трамваем – далеко не первое в столице:

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