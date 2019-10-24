Киев закупит новые современные трамваи: сколько планируют потратить

Киеврада приняла решение, которое предусматривает обновление трамвайного парка столицы. Так, для модернизации городского транспорта Киева за счет привлечения средств от Европейского банка реконструкции и развития, можно будет приобрести 40 современных модульных трамвайных вагонов длиной 30-34 метров, сообщили в городском совете. Решение поддержали 66 депутатов Киеврады.

Международная финансовая организация может профинансировать 70 млн евро. Современные трамваи с низким уровнем пола, которые планируется закупить, обеспечивают европейские требования к качеству пассажирских перевозок. В частности – гарантируют удобство посадки и высадки пассажиров. К тому же, они приспособлены для обслуживания пассажиров с особыми потребностями.

Также в новых вагонах есть возможность энергосбережения до 40% по сравнению с существующим старым подвижным составом.

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На сегодняшний день протяженность трамвайных путей в Киеве составляет более 230 км. Ежедневно на линию выходит более 300 трамвайных вагонов КП "Киевпастранс". Нормативный срок использования трамвайных вагонов составляет 15 лет, а фактически, большинство из них эксплуатируются вдвое дольше.

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Напомним, в Киеве с 30 сентября снова заработал скоростной трамвай на Борщаговку, соединяющий этот жилмассив с Центральным вокзалом. Киевляне обрадовались: трамвай по большей части маршрута идет по огражденной от другого транспорта колее, а значит – пробки ему почти не страшны.

Также сообщалось, что после начала ремонта Борщаговского путепровода в Киеве жители микрорайона оказались буквально отрезаны от остальной части города. Так, с 22 июня были закрыты популярные маршруты скоростного трамвая № 1 и № 3, а "двойка" начала курсировать от проспекта Академика Королева до станции "Ромена Роллана". Восстановить движение авто по обновленной части путепровода планируют к концу 2019 года. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

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