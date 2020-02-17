В Киеве озеро заливают мазутом

Жители Оболони уже не впервые говорят об экокатастрофе

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В Киеве снова заливают мазутом озеро Луговое, которое входит в водную систему реки Почайна. Об этом сообщается в пабликах жилищного массива Оболонь в Facebook.

Об экологической катастрофе на озере жители пишут уже не впервые. Так, о ЧП сообщалось в начале февраля.

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По данным жителей микрорайона, ливнесток озера забит нефтепродуктами, от озера идет жуткий запах.

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Ранее сообщалось, что в Киеве вода в реке Лыбедь изменила цвет, став рыжего оттенка.

Также ранее сотрудники коммунального предприятия "Плесо" убрали горы мусора, которые находились на берегу реки Лыбедь в Киеве. Было вынесено 206 мешков с мусором.

Мы писали, что Лыбедь закована в бетонный коллектор. Все русло забросано мусором, а в реку регулярно сбрасывают нечистоты. По словам начальника Управления экологии Киевской городской государственной администрации Андрея Малеваного, грязную воду сбрасывают кафе, автомойки и даже крупные предприятия. Однако из-за этих проблем река регулярно выходит из берегов, особенно вблизи Байкового кладбища.

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