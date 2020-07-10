Українська
$ 26,93
30,54
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в Киеве
  3. Происшествия

В Киеве парень с ножом напал на 17-летних прохожих, потому что они громко разговаривали

10 июля, 08:24

Наталья Руда Наталья Руда

Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса

В Киеве молодой парень ранил ножом двух 17-летних жителей столицы из-за того, что они громко разговаривали. Инцидент произошел на проспекте Леся Курбаса.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции от врача поступило сообщение о том, что с проспекта Леся Курбаса госпитализированы в медицинское учреждение двое 17-летних подростков с ножевыми ранениями. На месте правоохранители установили, что между тремя парнями возник конфликт из-за того, что один из них сделал замечание двум другим, которые, проходя мимо, громко разговаривали", – говорится в сообщении.

Так, после сделанного несовершеннолетним людям замечания они остановились, чтобы выяснить отношения, но молодой человек достал нож и ранил их в грудную клетку и руки. Злоумышленника задержали недалеко от места преступления. При поверхностной проверке у него нашли нож. Задержанным оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения, который в содеянном сознался.

Читайте также: В Киеве 18-летний парень с ножом цеплялся к прохожим и напал на мужчину

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в 84 тыс. гривен.

Ранее на бульваре Вацлава Гавела мужчина после словесной перепалки ударил ножом двух прохожих.

Также на Троещине группа подростков убила прохожего при попытке ограбления.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев подростки нападение

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)
Опасный автобус: в Киеве водитель под наркотиками возил пассажиров (фото)Происшествия
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальнику
Отомстил за увольнение: в Киеве мужчина выстрелил в пах бывшему начальникуПроисшествия
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасения
Киевлянка упала в Днепр, а мужчина пытался ее вытащить из воды: копы показали видео спасенияПроисшествия
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фото
На строительстве метро на Виноградарь произошло ЧП: фотоПроисшествия
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)
В Киеве прорвало коллектор: асфальт на дороге провалился на четыре метра (фото)Происшествия
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочку
Жильцы столичной многоэтажки обнаружили в подъезде годовалую девочкуПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять