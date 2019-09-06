В Киеве пассажир троллейбуса устроил стрельбу: есть раненые

Сначала мужчина выстрелил в общественном транспорте, а позднее - на остановке

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве на улице Федорова в троллейбусе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали два человека, они с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницу. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя пассажирами в троллейбусе возникла ссора, которая переросла в потасовку. Во время инцидента один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону оппонента. На остановке он вышел из салона, но в конфликт вмешался другой пассажир, который догнал правонарушителя. Во время выяснения отношений на остановке правонарушитель совершил еще три выстрела в мужчину, который заступался за пострадавшего. После этого злоумышленник скрылся", – говорится в сообщении.

Полиция сообщает, что стрелок был одет в куртку песочного цвета, джинсы и при себе имел черный рюкзак.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"Двух пострадавших, 28-ми лет и 43-х годов, госпитализировали. Теперь им оказывают медицинскую помощь, впоследствии будет установлена ​​степень тяжести телесных повреждений, которые они получили. По информации врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает", – уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения предусмотрено до семи лет лишения свободы.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Также в полиции попросили очевидцев обратиться по номеру 102 или по телефону (063) 61-00-375.

Ранее во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.

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